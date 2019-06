‘Deelnemers Facebooks libra-munt temperen verwachtingen’

Zeven van de 27 partijen die meedoen met Facebooks digitale munt zeggen dat hun steun nog niet definitief is. Dat schrijft The New York Times op basis van bronnen. Ook hebben ze het inleggeld van 10 miljoen dollar nog niet betaald.

Ze zullen pas hiertoe overgaan als er meer duidelijkheid komt over hoe de libra precies werkt. Om welke partijen het gaat, wordt niet gezegd. Vorige week meldde de Financial Times ook al dat partijen off the record lieten weten dat ze zich alsnog terugtrekken als de uitkomsten niet zijn waar ze op hopen.

De steun van de partijen is dus nog niet zeker, terwijl dat juist erg belangrijk is voor het slagen van het initiatief. Onder de 27 partijen zijn grote namen als creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa, taxidienst Uber, muziekdienst Spotify, cryptocurrencyplatform Coinbase, telecomprovider Vodafone en betaaldienst PayPal. Het feit dat die hun naam aan het initiatief hebben verbonden, gaf het extra gewicht.

Dubbel gevoel

Een aantal partijen wilde volgens bronnen geen persbericht uitbrengen of met media praten over waarom ze de libra steunen. Daarnaast zitten financiële partijen als Mastercard mogelijk met een dubbel gevoel aan tafel omdat de libra voor hen concurrentie kan betekenen. Voor partijen als Uber en Spotify, voor wie de libra een extra betaaloptie wordt, ligt dat anders.

Bij de lancering vorige week werd direct geconstateerd dat grote (Amerikaanse) banken opvallend genoeg niet op de lijst stonden. Volgens The New York Times heeft Facebook wel een aantal "grote financiële bedrijven" benaderd, zoals zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan. De partijen zeiden nee, onder meer vanwege bedenkingen bij het toezicht op cryptomunten.

Een woordvoerder van de Libra Association, de organisatie die controle gaat uitoefenen op de munt, zegt tegen de krant dat sinds de lancering er veel interesse is van andere bedrijven. Namen worden niet genoemd. Er zou zelfs een wachtlijst zijn om bij de honderd bedrijven te zitten die de libra volgend jaar mogen lanceren.

'Hoge verwachtingen'

Intussen kijken toezichthouders ook kritisch naar de libra. De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, zei gisteren dat ze "heel zorgvuldig" kijken naar Facebooks plannen. Hij waarschuwt Facebook dat het bedrijf zal moeten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van het beschermen van consumenten.

De bitcoin lijkt door alle aandacht voor de libra, ook al zijn het verschillende producten, ook weer in de lift te zitten. "Je ziet al het nieuws over de libra, dat zorgt voor hernieuwde interesse in de bitcoin", zegt een analist tegen persbureau Reuters. De koers van de bitcoin is sinds vorige week dinsdag met 3000 dollar gestegen en staat nu op ruim 12.600 dollar.