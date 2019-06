Derde verdachte Skripal-zaak gaf waarschijnlijk commando voor aanval

Onderzoekscollectief Bellingcat heeft in samenwerking met BBC Newsnight kunnen achterhalen wat waarschijnlijk de taak was van de derde verdachte in de Skripal-zaak. Denis Sergejev zou mogelijk de opdracht hebben gegeven om de Russische oud-dubbelspion en zijn dochter te vergiftigen in maart vorig jaar. Dit blijkt uit zijn telefoongegevens die Bellingcat verkregen heeft.

In februari maakte Bellingcat al de naam van de derde verdachte bekend. Toen bleek dat het moest gaan om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GROe. Ze konden toen niet achterhalen wat zijn rol in de zaak was.

Ook werd toen geen bewijs gevonden dat de man tijdens zijn verblijf in Engeland in Salisbury was geweest, de stad waar Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Ze overleefden de aanval, Rusland ontkent nog altijd iets met de vergiftiging te maken te hebben.

Nu, na maanden onderzoek in samenwerking met het onderzoeksprogramma BBC Newsnight, is dat wel gelukt. Op basis van zijn telefoongegevens is er een reconstructie gemaakt. Daaruit blijkt dat Sergejev tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk contact had met officieren in Moskou. Bronnen bevestigen daarnaast tegenover Newsnight dat hij waarschijnlijk de operationele commandant was.

Paddington

Op 2 maart arriveerde Denis Sergejev in Londen. Hij verbleef in de buurt van Paddington in west-Londen, de andere twee verdachten Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov zaten in Bow in het oosten van Londen.

Sergejev gebruikte naast WhatsApp ook de berichtprogramma's Viber en Telegram. Het gebruik van deze versleutelde berichtprogramma's kan er volgens Bellingcat op wijzen dat hij contact had met de andere twee verdachten.

Sergejev ging op 3 maart naar het centrum van de stad en passeerde Oxford Circus en de Thames Embankment. Volgens Bellingcat konden de drie elkaar daar dertig tot veertig minuten ontmoeten, voordat Petrov en Bosjirov de trein op Waterloo Station pakten voor hun laatste verkenning in Salisbury.

Op 4 maart, de dag van de aanval, vloog Sergejev terug naar Moskou.

Het is nog altijd onduidelijk hoe de twee andere verdachten het zenuwgas hebben gekregen.