Bellingcat onthult ware identiteit derde Skripal-verdachte

Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat het de ware identiteit kent van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Het zou om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GROe gaan.

Vorige week onthulde Bellingcat dat de man van 45 het alias Sergej Fedotov gebruikte. Vandaag maakte het burgernetwerk, na een onderzoek van vier maanden in samenwerking met de Finse krant Helsingin Sanomat, de naam bekend van de man: Denis Sergejev.

Deze Sergejev reisde op 2 maart vorig jaar, de dag van de vergiftiging, in de ochtend van Moskou naar Londen. De andere verdachten, kolonel Anatoli Tsjepiga en Alexander Misjkin, kwamen later die dag aan in de Britse hoofdstad.

Zenuwgas novitsjok

Het is Bellingcat niet gelukt om te achterhalen wat de rol is geweest van Sergejev. Ook is geen bewijs gevonden dat de man tijdens zijn verblijf in Engeland in Salisbury is geweest, de stad waar Skripal en zijn dochter Joelia werden vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.

Sergejev had een terugvlucht geboekt naar Moskou op 4 maart, maar die liet hij op het laatste moment lopen. In plaats daarvan reisde hij naar Rome, waar hij alsnog het vliegtuig naar Moskou nam.

Op diezelfde dag raakten Skripal en zijn dochter onwel en werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze overleefden allebei de aanslag ternauwernood.

Bulgaarse wapenhandelaar

Bellingcat berichtte vorige week dat Sergejev als Sergej Fedotov in 2015 een aantal keren naar Bulgarije reisde. Het journalistieke burgernetwerk linkt die bezoeken aan de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar. Justitie in Bulgarije is bezig met een onderzoek naar een mogelijk verband.

Groot-Brittanniƫ wees vorig jaar al met de beschuldigende vinger naar Rusland, dat achter de vergiftiging zou zitten. Rusland heeft enige betrokkenheid altijd ontkend. De twee hoofdverdachten verklaarden op televisie dat ze wel in Salisbury waren geweest, maar dat ze speciaal voor de kathedraal kwamen.

Informatie verwijderd

Het collectief noemt het in dit verband opvallend dat de Russische autoriteiten de afgelopen twee maanden alle openbare informatie over de drie verdachten heeft verwijderd. Deze ingrepen kunnen volgens Bellingcat alleen gedaan zijn met directe betrokkenheid van de Russische staat.

Bellingcat zegt dat het volgende week met nieuwe onthullingen komt en dan ook vertelt hoe ze bij Sergejev terecht zijn gekomen.