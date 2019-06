Rivalen vallen Joe Biden hard aan bij debat Democraten

Senator Eric Swalwell sneed al snel in het debat de leeftijd aan van de oud-vicepresident. "Ik was zes toen er een presidentskandidaat was die zei dat het tijd was dat de toorts aan een nieuwe generatie werd doorgegeven. Die kandidaat was toenmalig senator Joe Biden."

Biden bleef breed lachen om de subtiele aanval. "Ik heb die toorts nog altijd in handen", hield hij vol. Hij zal zich daarbij gesteund voelen door zijn ruime voorsprong in de peilingen: Biden heeft de voorkeur van ruim 30 procent van de kiezers, de eerstvolgende rivaal staat pas op 16 procent (Bernie Sanders), veel van de 23 andere kandidaten komen niet eens boven de procent uit.

Regering-Obama-Biden

Zelf verwees Biden juist naar zijn lange carrière om aan te geven wat hij allemaal heeft bereikt. Hij somde op wat hij heeft gedaan aan wapenwetgeving, klimaatverandering en internationale samenwerking; allemaal onderwerpen die Democratische kiezers aanspreken. Hij sprak zelfs een keer over de regering-Obama-Biden om zijn band met de populaire oud-president te benadrukken.

Aanvallen op zijn Democratische tegenstanders deed Biden eigenlijk niet. Liever nam hij een voorschot op de strijd met president Trump, tegen wie hij het volgend jaar november wil opnemen in de verkiezingen. "Donald Trump denkt dat Wall Street Amerika heeft opgebouwd, maar het was de gewone man die Amerika heeft opgebouwd. Ik zal Donald Trumps belastingverlagingen voor de rijken schrappen."