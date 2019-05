Democraten zoeken uitdager van Trump in meest diverse lichting ooit

Christabel Cruz werkt voor het onderzoeksinstituut Center for Women in American Politics. Zij specialiseert zich in minderheidskandidaten. Voor haar is er één belangrijke verklaring voor de diversiteitsexplosie bij de Democraten: de verkiezing van Donald Trump.

Cruz: "We zagen dat al bij de tussentijdse Congresverkiezingen van 2018, waarvoor zich een recordaantal vrouwen had aangemeld. Hetzelfde zien we nu gebeuren bij de presidentverkiezingen, met opnieuw veel vrouwen en kandidaten uit minderhedengroepen. Dit is een reactie op de retoriek van Trump. Hij heeft vrouwen en minderheden voortdurend aangevallen."

Identiteit en afkomst is alleen niet het enige wat belangrijk is voor de Democratische kiezers die de campagnebijeenkomst van Kamala Harris in Los Angeles bezoeken. Rob Ford zou het mooi vinden als een zwarte vrouw als Harris de verkiezingen wint, maar "uiteindelijk geven ideeën en inhoudelijke beleidsvoorstellen de doorslag". En nog belangrijker voor hem: "Hoe kunnen we Trump verslaan?"

Twijfel

Juist die drang om Trump te verslaan leidt ook tot twijfel bij de Democraten. Zij vragen zich af of ze niet de witte arbeidersklasse moeten terugwinnen, die in 2016 massaal overliep naar Trump. En lukt dat wel met een vrouw of minderheidskandidaat? Die twijfel verklaart deels waarom een oude, witte kandidaat als voormalige vice-president Joe Biden goed scoort in de peilingen.

Voor Christabel Cruz toont het vooral aan dat de Democraten nog een lange weg te bewandelen hebben. Is de partij werkelijk zo progressief en divers, vraagt ze zich af. "Het laat een lelijke waarheid zien over de Democraten", zegt ze. "De Democratische partij is altijd diverser geweest dan de Republikeinse. Maar kijk eens wie de macht heeft binnen de partij en wie alle belangrijke beslissingen neemt? Dan ziet de partij er ineens een stuk minder divers uit."

'Sommigen zien niet wat mogelijk is'

Het zijn obstakels waar presidentskandidaat Kamala Harris haar hele carrière tegenaan gelopen heeft. Toch heeft ze er vertrouwen in dat ze die kan overwinnen. Ze wijst naar haar eigen loopbaan. Zij was de eerste zwarte, vrouwelijke kandidaat voor het hoogste justitiële ambt in de staat Californië. "Niemand dacht dat ik kon winnen. Toch won ik", zegt ze.

"Deze discussie is niet nieuw voor mij. Er zijn mensen die niet kunnen zien wat mogelijk is, maar er zijn nog veel meer mensen die dat wel kunnen en die niet belast zijn door het verleden. Ik heb meer vertrouwen in die kiezers van Amerika dan degenen die zo'n toekomst niet kunnen voorstellen."