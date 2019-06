(Nog) geen referendum, maar gaan we wel anders stemmen?

Een op de drie Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek. Zorgelijk, vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het kabinet gaat daarom onderzoeken of het kiesstelsel kan worden aangepast, om de kloof tussen politiek en burger te dichten. Maar is dat niet al eerder gebeurd? En wat gaan we ervan merken?

Om te beginnen: wat staat er precies in de plannen van het kabinet? Het antwoord is: best veel, want het voorstel van Ollongren is een reactie op de 83 aanbevelingen die de commissie-Remkes vorig jaar deed om onze parlementaire democratie te updaten. Die gingen niet alleen over het kiesstelsel, maar bijvoorbeeld ook over referenda en burgerparticipatie. Een van de aanbevelingen van de commissie was het invoeren van een bindend correctief referendum, waarmee burgers beslissingen van de overheid kunnen terugdraaien.

Over zo'n referendum zegt het kabinet nu: daar nemen we nog geen besluit over. Wel wil minister Ollongren onderzoek doen naar drie kiesstelselvarianten (zie kader). Die zijn alle drie gericht op het versterken van de band tussen politiek en regio. "Het parlement moet meer een afspiegeling worden van hoe ons land eruitziet", aldus de minister.