Vervalst kankermedicijn ontdekt in groothandel

Het is niet duidelijk of alleen de verpakking niet in orde was, of dat er ook iets mis was met het geneesmiddel zelf. Dat wordt nog onderzocht. Omdat de inspectie geen risico wil nemen mogen de flacons hoe dan ook niet meer gebruikt worden.

De inspectie heeft de vervalste flacons onderschept voor ze bij een apotheek terecht konden komen. Het middel is niet toegediend aan patiƫnten.

De IGJ heeft gecontroleerd of er bij andere groothandels ook vervalste flacons lagen, maar dat was niet zo.