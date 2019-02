Apothekers niet blij met nieuw veiligheidssysteem: 'Met kanon op mug schieten'

Hoe vaak er vervalste medicijnen worden aangetroffen in Nederland, weet Favié niet. Daar zit volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers de crux. "Vervalsingen bij normale apotheken komen hier eigenlijk bijna niet voor", zegt apotheker Bart van den Bent van de NVZA, "Dit systeem is als met een kanon op een mug schieten."

En dan ook nog op de verkeerde mug, als je het hem vraagt. Volgens Van den Bent komt het gros van de vervalste medicijnen het land namelijk binnen omdat mensen de middelen bestellen via internet.

Prijsverhogingen en tekorten

Het nieuwe systeem kost de apotheken duizenden euro's. Van den Bent: "In Nederland hebben de laatste jaren een of twee gevallen gehad en we krijgen nu enorm veel administratieve last. Wij schatten dat het 18 miljoen euro gaat kosten."

Hij vreest prijsverhogingen en tekorten van bepaalde medicijnen door de invoer van het nieuwe systeem. "Fabrikanten moeten ook investeren in deze maatregel. Voor sommige wordt het doosje te duur met zo'n code erop. Dan zeggen ze misschien wel: dit middel gaan we niet meer maken."

Favié erkent dat investeringen nodig zijn van apothekers, groothandel en de industrie. "Maar uiteindelijk is dat om de patiënten te beschermen." Hij voorziet anders een groei van het probleem. "Ik denk dat het een goede stap is. Over een paar jaar vindt iedereen het vanzelfsprekend dat we dit doen."