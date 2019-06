Reconstructie moord op 23-jarige Vlaamse studente Julie Van Espen afgeblazen

In Antwerpen ging de reconstructie van de moord op Julie Van Espen vanmiddag niet door, omdat de 39-jarige verdachte weigerde mee te werken. Steve B. heeft eerder wel bekend dat hij de 23-jarige studente heeft vermoord.

Hij was met rechercheurs, medewerkers van de rechtbank en advocaten aanwezig op de plaats delict aan de Vaartkaai in Antwerpen, maar Steve B. besliste ter plekke niet mee te werken. Waarom is niet duidelijk.

De reconstructie wordt nu afgeblazen omdat een verdachte niet kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De advocaat van de familie noemt het een "klap in het gezicht". Julie Van Espen had op 4 mei afgesproken met een vriendin in Antwerpen, maar kwam daar nooit aan. Twee dagen later werd haar lichaam uit het Albertkanaal gevist. Steve B. werd al snel opgepakt als verdachte. Hij zou voor de moord geprobeerd hebben Julie te verkrachten.

Steve B. was al twee keer eerder veroordeeld wegens verkrachting en was in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten. De zaak zorgde voor veel commotie in Vlaanderen. Begin mei liepen 15.000 mensen mee in Antwerpen in een stille tocht tegen seksueel geweld en tegen de tekortkomingen van het Belgische juridische systeem.