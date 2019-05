Arrestatie in vermissingszaak Belgische studente (23)

In Leuven is een man opgepakt in verband met de vermissing van een 23-jarige studente, melden Belgische media. Mogelijk gaat het om een man met een rugzak waar de politie foto's van had verspreid. De arrestant wordt op dit moment verhoord.

De studente, Julie Van Espen, werd zaterdagavond voor het laatst gezien toen ze in het plaatsje Schilde op de fiets stapte en vertrok richting vriendinnen in Antwerpen. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat er aanwijzingen zijn dat ze op een gewelddadige manier om het leven is gekomen.

Vannacht verspreidde de politie foto's van een man met een rugzak die was gezien in de buurt van Antwerpen. Hij werd gezocht als belangrijke getuige, maar is volgens Belgische media nu dus mogelijk degene die is gearresteerd. Na het verspreiden van de foto's van de man kwamen er ongeveer 200 tips binnen bij de politie.

Bebloede kleren

De politie is nog steeds op zoek langs de route die Van Espen vermoedelijk op haar fiets heeft afgelegd. Volgens Belgische werden gisteren bij een zoekactie haar mobiele telefoon, ov-kaart en bebloede kleren gevonden.