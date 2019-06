Groningse studenten moeten op alcoholcursus

Alle leden van Groningse studentenverenigingen moeten binnenkort een cursus over alcoholgebruik volgen. Deze cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) leert de jongeren meer over alcohol en de gevolgen daarvan. Ook leden die alleen fris drinken, moeten de cursus gaan doen.

Dat is een van de afspraken tussen de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en alle acht studentenverenigingen in de stad. Ze willen zo het alcoholmisbruik onder studenten tegengaan. In het stadhuis hebben ze vanmiddag een convenant getekend.

Dat convenant is opgesteld na verschillende incidenten bij het Groningse studentencorps Vindicat. Daar was sprake van mishandeling en drankmisbruik, waartegen verschillende maatregelen van de universiteit en hogeschool niet hebben geholpen.

Verplichte alcohol-cursus

Op initiatief van burgemeester Den Oudsten is een werkgroep een half jaar lang bezig geweest om maatregelen op te stellen die moeten leiden tot verantwoord alcoholgebruik. In gesprekken met de gemeente hebben alle acht studentenverenigingen onderschreven dat het welzijn en de gezondheid van de studenten voorop moet staan.

Waarschijnlijk wordt de IVA-cursus vanaf volgend jaar verplicht. Studenten die in hun verenigingsbar of sociƫteit drank schenken, moeten een nog wat zwaardere variant halen. Zonder IVA-certificaat mogen zij niet achter de bar staan. De gemeente koopt de cursussen in bij de verslavingszorg in Noord-Nederland en als die succesvol worden afgerond, betaalt de gemeente 12 euro per deelnemer; de verenigingen betalen 6,75 per deelnemer.

Doseerdop voor sterke drank

In het convenant staat verder dat de studentenverenigingen geen alcohol zullen schenken aan jongeren onder de 18 en dat er tijdens introductieperiodes van de universiteit, de hogeschool en de studentenverenigingen aandacht is voor bewust alcoholgebruik.

Ook moet in de verenigingsbar altijd minimaal een nuchter persoon aanwezig zijn die toezicht houdt en kan ingrijpen. Sterke drank wordt achter de bar niet direct uit de fles of uit de losse pols geschonken, maar alleen met doseerdop of drankmaat.

Ook gaan de verenigingen alcoholvrij bier aanbieden en ze zullen dat promoten tijdens de introductietijd en in tentamenperiodes.

Sociale controle

Voor studenten die te veel alcohol hebben gebruikt moet worden gezorgd, hebben de verenigingen afgesproken. De dronken student wordt veilig naar huis gebracht en als hij of zij zich misdraagt, zal hij daarop door zijn vereniging worden aangesproken en eventueel worden gestraft.

Ook stelt elke vereniging een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon aan, die studenten een luisterend oor biedt en kan bijstaan in het zoeken naar verdere hulp.

De verenigingen, waaronder Vindicat en Albertus Magnus, gaan de maatregelen twee keer per jaar met de gemeente, de universiteit en de hogeschool bespreken.

Zwak punt is mogelijk dat de afspraken alleen gelden binnen het verenigingsgebouw. De verenigingen hebben niet in de hand wat er gebeurt in jaarclubs, disputen en studentenhuizen. Maar de verenigingen nemen de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk bewustzijn over verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht te brengen, staat in het convenant.