Geen bier voor neonazi's: dorpje kaapt drankvoorraad weg

Bezoekers van een neonazifestival in het Oost-Duitse Ostritz kunnen dit weekend niet genieten van een biertje: de inwoners van het dorpje hebben de complete drankvoorraad voor hun neus weggekaapt.

Veel van de 2400 inwoners van het dorp zitten niet te wachten op het festival Schild und Schwert, waar extreem-rechtse bands optreden voor zo'n 750 toeschouwers. Men was bovendien bang dat dronken festivalgangers overlast zouden veroorzaken.

De rechter legde daarom al een alcoholverbod op voor het festivalterrein: 4400 liter bier van de organisatie werd in aanloop naar de bijeenkomst in beslag genomen, nog eens 200 liter werd van bezoekers afgepakt.

Om zeker te zijn dat de bezoekers geen drank zouden inslaan bij de plaatselijke supermarkt, werd de hele voorraad opgekocht. Vrijwilligers namen in winkelwagentjes en een aanhangwagen ongeveer 120 kratten mee.

Moord op Lübcke

Behalve de opkoopactie hebben de dorpsbewoners nog meer evenementen gepland om te protesteren tegen de rechtse bezoekers. Op het dorpsplein wordt een Friedensfest gehouden: op een vrolijk nepstrand vindt een voetbaltoernooi plaats en wordt de grondwet gratis uitgedeeld. Ook was er een tegendemonstratie, waar zo'n 300 betogers kwamen.

Het radicale gedachtegoed is in Duitsland weer actueel na de moord op de politicus Walter Lübcke, waarvoor een extreem-rechtse verdachte is opgepakt. Daarnaast was het rond Eid (het Suikerfeest) weer onrustig in Chemnitz, waar twee asielzoekers worden verdacht van een moord.

Bondskanselier Merkel zei gisteren dat haar regering de aanpak van extremisten "zeer, zeer serieus" neemt. "De overheid moet op elk niveau ingrijpen", zei ze. "Anders verliezen we alle geloofwaardigheid."