Verdediging twijfelt aan eerlijk proces voor verdachte Chemnitz-steekpartij

Zeven maanden geleden werd de 35-jarige Daniel Hillig in Chemnitz doodgestoken na een ruzie op straat met een Syrische en Iraakse asielzoeker. In de dagen erna gingen massa's mensen de straat op.

Tijdens de protesten werden leuzen als Ausländer raus (buitenlanders eruit) gescandeerd en openlijk op straat de Hitlergroet gebracht. Buitenlandse restaurants werden aangevallen. Het zette Chemnitz, dat in de DDR-tijd Karl-Marxstadt heette, volledig op z'n kop.

Vandaag is de rechtszaak tegen een van de twee vermoedelijke daders begonnen, de 23-jarige Syriër Alaa S. Dat het hier niet om een gewone rechtszaak gaat, werd meteen bij de start duidelijk. S.' advocaat ging vol in de aanval.

Politiek proces

Zij vreest een politiek proces en eiste van de rechters dat ze bewijzen dat ze onbevangen kunnen oordelen in deze zaak. Ze vroeg zich af: "Zijn er ook rechters bij die AfD stemmen? Mijn cliënt voldoet aan het vijandbeeld van die partij."

De AfD (Alternative für Deutschland) is een rechts-populistische partij met anti-islamitische standpunten die tegen grootschalige immigratie is.

De advocate haalde een interview met burgemeester Barbara Ludwig van Chemnitz aan, waarin zij zegt dat vrijspraak van de daders voor de stad moeilijk te verkroppen zou zijn. Volgens de advocaat van S. is de rechtbank daarmee ontoelaatbaar onder druk gezet. Wat er met de eisen van de verdediging wordt gedaan, is nog onduidelijk.

Steekbewegingen of vuistslag

Alaa S. werd kort na de steekpartij opgepakt en zit sindsdien in bewaring, maar het bewijs tegen hem is dun. Zeker is dat hij die avond erbij was toen de ruzie met Hillig ontstond. Maar of hij ook gestoken heeft, is onduidelijk.

Op het mes dat is gevonden, zit zijn dna niet. Een getuige die eerder verklaarde dat hij S. steekbewegingen zag maken, zegt nu dat hij dat niet meer zeker weet en dat het ook gewoon een vuistslag zou kunnen zijn geweest.

De andere verdachte, de Irakees Farhad A., die eigenlijk als hoofddader wordt gezien, is nog altijd op de vlucht. De politie heeft zijn foto verspreid en is in Duitsland en volgens verschillende media ook in Irak naar hem op zoek.

De rechtszaak gaat nog zeker tot in oktober duren. Meer dan vijftig getuigen worden gehoord, onder wie morgen een vriend van Hillig, die een steekwond opliep tijdens het incident. De rechtszaak wordt niet in Chemnitz gehouden, maar in een extra beveiligde rechtszaal in Dresden.