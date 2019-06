Toy Story is terug: Woody, een spork en een vrouwelijke actieheld

De makers moesten wel een sterke vrouwelijke rol in het verhaal schrijven. "Bij de vorige films was er best veel kritiek", zegt Hassler-Forest. "Je had wel Jessie als een soort evenknie van Woody, maar het draaide toch voornamelijk om de mannelijke speelgoedfiguren. In deel drie was Bo Peep er ook ineens niet meer bij."

In Toy Story 4 is dat helemaal anders. "Je merkt aan alles dat er meer vrouwen bij betrokken zijn. Valerie LaPointe is bijvoorbeeld de story supervisor, Rashida Jones schreef mee aan het script. Als er meer vrouwen meewerken, is er ook meer creativiteit." Dat uit zich niet alleen in Bo Peep, maar ook andere vrouwelijke figuren zoals Trixie en Ms. Potato Head krijgen stuk voor stuk hun moment in de spotlights.

'Geen einde'

Of dit dan toch echt het laatste deel wordt van de filmreeks is nog niet duidelijk, maar Hassler-Forest denkt dat we nog lang niet van Woody en zijn vrienden af zijn. "Voor dit soort films bestaat er tegenwoordig geen einde meer."

Pixars moederbedrijf Disney kan volgens hem eindeloos voortborduren. "Er is altijd wel iets nieuws te bedenken. Disney heeft daar zoveel verschillende platforms voor. Ik kan me voorstellen dat er voor Disney+ interesse is in een serie over een van de figuren." Streamingdienst Disney+ is vanaf november beschikbaar in de Verenigde Staten en naar verwachting komt het volgend jaar naar Europa.

Bekijk hier de trailer van Toy Story 4: