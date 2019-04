Disney presenteert Netflix-concurrent Disney+

Disney heeft zijn nieuwe streamingdienst gepresenteerd: Disney+. Daarmee wil het miljardenbedrijf de strijd aangaan met Netflix.

Disney+ is vanaf 12 november beschikbaar in de Verenigde Staten en zal naar verwachting volgend jaar in Europa en andere werelddelen worden uitgerold. De dienst gaat in de VS omgerekend ongeveer 6 euro kosten. Dat betekent dat de prijs lager ligt dan bij concurrenten.

Kijkers krijgen naast Disney-films ook de hele Star Wars-reeks en films van Pixar en Marvel.