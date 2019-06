'Kim blij met brief van Trump'

Kim Jong-un zegt een mooie brief te hebben gekregen van de Amerikaanse president Trump. Details over de inhoud worden niet gegeven, maar het staatspersbureau zegt dat de Noord-Koreaanse leider de brief aandachtig gelezen heeft.

"Kim Jong-un stelt het politieke inlevingsvermogen en de bijzondere moed van president Trump op prijs", heette het in Pyongyang. "Hij gaat diep nadenken over de interessante inhoud."

Het Witte Huis wilde niet ingaan op vragen over de brief. Wel stuurde Trump in het verleden vaker persoonlijke brieven naar Kim over onderhandelingen met het land. Ook Kim stuurde wel eens een persoonlijk schrijven om de onderlinge betrekkingen te onderhouden.

Mislukte onderhandelingen

Hoewel de persoonlijke relatie tussen Trump en Kim volgens de Amerikaanse president nog altijd uitstekend is, lukte het de beide leiders in februari niet om tot een akkoord te komen over de nucleaire ambities van het land.

Noord-Korea verhardde daarna de toon en gaf de VS een ultimatum tot het eind van dit jaar om eruit te komen. Om die dreiging kracht bij te zette, hervatte het land rakettesten.

Nieuwe gesprekken?

Volgende week is Trump in Aziƫ, voor een bezoek aan Zuid-Korea en een G20-ontmoeting in Japan. Dat geeft hem ook de kans om te spreken met de Chinese president Xi, die afgelopen week een zeldzaam bezoek bracht aan Noord-Korea.

De VS heeft eerder gezegd geen voorwaarden te stellen aan een nieuwe ronde onderhandelingen met Kim, maar wel dat het einddoel moet zijn dat Noord-Korea zijn wapenprogramma afbouwt. Noord-Korea wil juist dat er eerst sancties worden verlicht.