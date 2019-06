Chinese president op zeldzaam staatsbezoek in Noord-Korea

De Chinese president Xi Jinping gaat deze week op staatsbezoek in Noord-Korea. De Chinese staatsomroep CCTV meldt dat Xi donderdag en vrijdag een ontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de twee landen diplomatieke relaties aangingen. China is de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea. De twee leiders zullen tijdens het bezoek mogelijk hun visie op de situatie tussen Zuid- en Noord-Korea met elkaar delen.

Zeldzaam

Het is voor het eerst in veertien jaar dat een Chinese leider een staatsbezoek brengt aan Noord-Korea. Kim is wel al vaker bij Xi op bezoek geweest in China, maar nog niet andersom.

De laatste ontmoeting was in januari, toen Kim afreisde naar Peking. Xi zei destijds de toenaderingspogingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten te steunen, waarna Kim besloot een tweede top te beleggen met president Trump. De gesprekken in Hanoi eind februari mislukten. Sindsdien lijkt er geen nieuwe poging meer te zijn gedaan voor toenadering.