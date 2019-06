Partijtop SP evalueert slechte resultaten zelf: 'Slager keurt eigen vlees'

Hoe krabbelt de SP weer op na de vierde achtereenvolgende verkiezingsnederlaag? De leden van de partij komen vandaag in Amersfoort voor het eerst weer samen sinds de SP bij de Europese verkiezingen nul zetels haalde.

Op de partijraad wordt een commissie samengesteld om dat verlies te evalueren, maar die bestaat opvallend genoeg vooral uit partijprominenten die verantwoordelijk zijn voor de koers van de afgelopen jaren. En daarover is onvrede in de partij.

"Zes van de tien voorgestelde commissieleden maken deel uit van de huidige partijtop", zegt Rotterdammer Herman Beekers, ooit betrokken bij de oprichting van de SP. "Dit is een slager die zijn eigen vlees keurt." Beekers die namens 300 kritische SP'ers spreekt, denkt dat de partijtop hiermee discussie over de koers van de partij wil voorkomen. "Terwijl die juist dringend gevoerd moet worden."

'Goedkope kritiek'

In de voorgestelde commissie zitten onder meer prominente Kamerleden als fractievoorzitter Marijnissen en vice-fractievoorzitter Leijten, maar ook partijvoorzitter Ron Meyer. En dat terwijl hij na de vierde verloren verkiezingen op rij besloot op te stappen. Dat doet hij aan het einde van het jaar, maar door in deze commissie te gaan zitten, praat hij dus nog wel mee over de koers van de partij voor de komende jaren.

Kamerlid Leijten vindt de kritiek van Beekers en andere kritische SP'ers onterecht. "Deze kritiek op Meyer is op de man en goedkoop. Ik vind het verstandig dat hij meepraat over de koers, omdat hij weet wat er speelt in de partij. Het uiteindelijke besluit over die koers neemt hij niet, dat doen de leden op het congres."

'PVV'ers terugwinnen'

Onder aanvoering van Meyer profileerde de SP zich de afgelopen jaren weer meer met acties en als anti-establishmentpartij, met onder meer een persoonlijke aanval op PvdA-lijsttrekker Timmermans bij de Europese Verkiezingen, het Hans Brusselmans-filmpje.

Ook kwam er een hardere migratiekoers. Tot onvrede van zo'n 300 SP-leden die zichzelf De Groep noemen. "Het huidige verlies komt door de nieuwe koers die de SP vaart, die erop is gericht kiezers van de PVV terug te winnen voor de SP. Maar wij kunnen nooit radicaler conservatief zijn dan de PVV", vindt Beekers. "Dit is een doodlopende weg. De SP is opgericht tegen het kapitalisme, niet tegen arbeidsmigranten."

Leijten benadrukt dat de meerderheid van de leden de koers van de SP bepaalt. "Wij zijn een partij van eenheid. Iedereen die vindt dat het anders moet, kan zich melden en meebeslissen over die koers." Tijdens het vorige congres in februari stelde De Groep al voor om de migratiekoers bij te sturen, maar dat werd toen weggestemd.

Meer openheid

De 300 SP'ers komen sinds een jaar regelmatig samen, ze willen de partij van binnenuit veranderen. "Er moet meer openheid komen en de invloed van de partijtop moet kleiner worden. Weer meer invloed vanuit de leden, de basis in plaats van de top", besluit Beekers.

Vandaag tijdens de partijraad moet blijken hoeveel steun De Groep binnen de partij heeft voor een tegengeluid.