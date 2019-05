'Hans Brusselmans' van SP maakt tongen los

Hij laat in huis zijn broek zakken, speelt met Europese speelgoed-tanks en gooit dossiers in de open haard. De SP heeft in een campagnespot met het karakter 'Hans Brusselmans' de aanval geopend op de PvdA. Want zeg nou zelf, lijkt Brusselmans niet als twee druppels water op Eurocommissaris Frans Timmermans, die bij de verkiezingen namens de PvdA de Spitzenkandidat is voor de sociaaldemocraten?

De acteur moet volgens de SP de Brusselse elite voorstellen, daarover later meer. "Wij in Brussel weten wat het beste voor ze is", klinkt het in het filmpje.