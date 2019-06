Hogere straffen voor Spaanse 'Roedel'-verkrachters

Vijf mannen die in 2016 een jonge vrouw verkrachtten tijdens het stierenrennen in Pamplona, hebben een hogere straf gekregen. Het Hooggerechtshof in Madrid veroordeelde de mannen vandaag tot 15 jaar cel. Vorig jaar kregen ze van de rechter en het hof in Navarra 9 jaar. Die uitspraak leidde toen tot felle protesten in Spanje.

Het slachtoffer was 18 jaar toen ze tijdens het San Fermin-festival door vijf mannen in een portiek langdurig werd verkracht. De mannen filmden alles met een telefoon. Later schepten ze op over hun daad in een WhatsApp-groep met de naam La Manada, de Roedel.

De mannen zeiden dat het slachtoffer zelf toestemming had gegeven voor het misbruik. De verdediging van de vrouw verklaarde dat zij zich uit angst niet verzette.

Protesten

Na het eerste vonnis vorig jaar, 9 jaar cel wegens misbruik, gingen in Pamplona en later ook in andere Spaanse steden duizenden woedende mensen de straat op. Ze vonden het vonnis op basis van misbruik veel te licht en riepen om betere wetgeving. Andere vrouwen spraken openhartig over hun eigen verkrachtingservaringen.

De zitting van het Spaanse Hooggerechtshof over de 'Roedel-zaak' werd vandaag rechtstreeks op televisie uitgezonden. Volgens het Hof was het groepsverkrachting. Een van de vijf mannen kreeg twee jaar cel extra, voor diefstal van de telefoon van het slachtoffer.