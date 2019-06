Vliegen boven conflictgebied: wie bepaalt de route die jouw vlucht aflegt?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eind februari in een rapport dat al die maatregelen ervoor gezorgd hebben dat de internationale luchtvaart bewuster omgaat met het vliegen over risicogebieden. Vijf jaar na de ramp met de MH17 nemen luchtvaartmaatschappijen de risico's serieuzer en ze voeren grondiger analyses uit. Er wordt niet meer van uitgegaan dat het luchtruim boven een conflictgebied veilig is, alleen omdat het opengesteld is.

Dat laatste is belangrijk, want de OVV wijst erop dat landen waarin een gewapende strijd wordt gevoerd (of waar dat dreigt te gebeuren) zelden hun luchtruim sluiten. "Omdat het vaak gezien wordt als een teken van onmacht", zei inmiddels voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra destijds bij de presentatie van het rapport. Ook het luchtruim van Iran is gewoon open.

Vliegplan en kleurcodes

De beslissing van een (Nederlandse) luchtvaartmaatschappij om voorlopig niet meer over een conflictgebied te vliegen verloopt steeds via een soortgelijk proces, beschreven door de OVV:

De maatschappij krijgt informatie binnen van verschillende bronnen, zoals van ICAO, EASA, de Europese Unie, individuele landen, andere luchtvaartmaatschappijen, inlichtingendiensten en commerciële bureaus

Op basis van de informatie wordt een dreigingsanalyse gemaakt (hoe verloop het conflict, welke partijen zijn betrokken, welke wapens worden er gebruikt en waar staan die opgesteld?)

Dan volgt een risicoanalyse. Wat zijn de consequenties als er over dit gebied gevlogen wordt? Kan er op grote hoogte wel over het gebied gevlogen worden? Naar welke luchthavens kan worden uitgeweken als er problemen zijn?

Er wordt een besluit genomen. Bijvoorbeeld: we vliegen niet over dit gebied. Of: we vliegen wel over dit gebied, maar op grotere hoogte dan normaal

Het besluit wordt verwerkt in het vliegplan. Dat is de route die de piloten volgen

Iedere luchtvaartmaatschappij maakt zo zijn eigen afweging over de risico's van het vliegen boven een bepaald gebied. Hoe ze die met hun piloten delen verschilt. Zo maken piloten van KLM naast het vliegplan gebruik van kaarten waarop per luchtruim, met kleurcodes, is aangegeven welke risico's er zijn.

De aankondiging van KLM vandaag om niet meer over de Straat van Hormuz te vliegen, is genomen op basis van het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen tot nader order ook niet meer over de Golf van Oman vliegen.

"In dit geval was het een advies van de FAA dat voor ons niet bindend was. Maar dat advies, in combinatie met de informatie die we van andere autoriteiten krijgen en onze eigen procedures, heeft ons doen besluiten om deze voorzorgsmaatregel te nemen", zegt woordvoerder Lisette Ebeling Koning. "Er zijn allerlei overleggen geweest, ook vandaag."

Transparanter

De OVV ziet graag dat luchtvaartmaatschappijen naar passagiers toe transparanter worden over de gekozen vliegroutes.

"Op die manier laten zij zien dat ze de juiste aandacht besteden aan risico's met betrekking tot het vliegen over conflictgebieden. Luchtvaartmaatschappijen publiceren op dit moment echter niet of nauwelijks informatie over gekozen vliegroutes", schrijft de onderzoeksraad in het rapport.

Risicogebieden die de OVV noemt zijn Oekraïne, Kenia, Mali, Somalië, Libië, Syrië, Egypte (Sinaï), Zuid-Sudan, Afghanistan, Irak, Jemen, Saudi-Arabië, Pakistan, Noord-Korea en Venezuela.