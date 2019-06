Vier jaar cel geëist voor bedreigen Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 61-jarige man voor het voorbereiden van een moordaanslag op PVV-leider Geert Wilders.

De verdachte was op 9 maart bij een flyer-actie van Wilders in Heerlen, die daar campagne voerde voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een paar minuten voor de komst van Wilders werd de man gearresteerd. Hij had toen een bijl en twee stanleymessen bij zich.

De man zou tegen een wijkagent hebben gezegd dat hij "dat varken de kop in wilde slaan".

Niet zo bedoeld

Tijdens de rechtszaak zei de man dat het een grap was en hij het niet zo had bedoeld, schrijft 1Limburg. "Ik ben een aanhanger van Wilders. Ik stem op hem en ik zou hem nooit iets aandoen", verklaarde Dirk J. in de rechtbank.

Naar eigen zeggen draagt hij altijd twee stanleymesjes bij zich en had hij die dag een bijl bij zich om grond te bewerken voor het inzaaien van een paar wietplantjes.

Volgens een psychologisch rapport is J. licht verstandelijk gehandicapt en verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog stelt dat het goed mogelijk is dat de verdachte zijn opmerkingen heeft onderschat. "Hij heeft niet goed kunnen overzien wat voor een dreiging dit heeft veroorzaakt", aldus de psycholoog.

Maar justitie zegt dat de verdachte meerdere malen heeft verklaard dat hij Wilders wilde aanvallen en gelooft niet dat het om een grap gaat. "Iedereen weet onder welke omstandigheden Geert Wilders moet werken", zei de officier van justitie. De PVV-leider wordt al jaren dag en nacht beveiligd. De uitspraak is over twee weken.