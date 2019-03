Man aangehouden bij flyeractie Wilders in Heerlen

De politie heeft voor een flyeractie van Geert Wilders in Heerlen een man opgepakt. De PVV-leider kreeg van de autoriteiten te horen dat die hem wat wilde aandoen.

Wilders, in Heerlen vanwege de komende verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen, meldt op Twitter dat het volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om "een verwarde man" ging. Hij zou een paar minuten voor zijn aankomst zijn gearresteerd.

De politie bevestigt dat er een man is aangehouden, maar wil niets kwijt over zijn identiteit, psychische toestand of over de reden van zijn aanhouding.

De flyeractie zelf verliep zonder incidenten.