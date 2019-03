Man die werd aangehouden bij flyeractie Wilders was gewapend

Geert Wilders complimenteert in zijn tweet de alertheid bij de politie en de NCTV. Hij zegt dat er veel ellende is voorkomen. Wilders zei zaterdag dat hij van de autoriteiten te horen had gekregen dat de man hem iets wilde aandoen. Daarover willen de NCTV en de politie niets zeggen.

De PVV-leider was in Heerlen vanwege de Provinciale Statenverkiezingen. Zaterdag zei de NCTV dat de aangehouden man verward was. Een paar minuten voor aankomst van Wilders werd hij gearresteerd.