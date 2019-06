Lichaam vermiste Anja Schaap uit Katwijk gevonden in zee

Het lichaam van de vermiste Anja Schaap uit Katwijk is aangetroffen in zee ten noorden van de Waddeneilanden. De 33-jarige Schaap werd voor het laatst levend gezien op 29 mei rond 01.00 uur 's nachts in een café in haar woonplaats. Daarna verdween ze spoorloos. Twee dagen later werd in een sloot in Katwijk haar tas gevonden.

De bemanning van een Duitse boot ontdekte het lichaam van Schaap. Eerdere zoektochten naar de vrouw leverden niks op. Over de omstandigheden van haar dood is nog niks bekend.