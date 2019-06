Tientallen mensen helpen bij zoektocht naar vermiste vrouw (33) uit Katwijk

Samen met oud-politiemensen van het Veteranen Search Team en tientallen vrijwilligers is de politie op zoek naar Anja Schaap (33). De Katwijkse verliet in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00 uur te voet een café in haar woonplaats. Ze kwam niet thuis.

Gistermiddag werd in een sloot een tas met persoonlijke spullen van Schaap gevonden. Duikers van de brandweer hebben na die vondst de rest van de sloot en omgeving doorzocht, maar niets aangetroffen, meldt Omroep West. Ook de inzet van een politiehelikopter leverde niets op.

'Ik tel zo een man of zestig'

"Een volwassen vrouw van 33 die niet aankomt waar ze thuis hoort, dat is opmerkelijk", zegt een politiewoordvoerder. "In ieder geval is het reden om met een groot aantal mensen te gaan zoeken. Ik tel zo een man of zestig."

De zoekacties richtten zich tot nu toe op de looproute van het café naar het huis van Schaap. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte leren jas, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.