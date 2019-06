Tweede zoektocht naar vermiste vrouw uit Katwijk levert niks op

Een nieuwe zoektocht naar de vermiste Anja Schaap heeft niks opgeleverd. De 33-jarige vrouw uit Katwijk verliet in de nacht van dinsdag op woensdag een café in haar woonplaats en verdween daarna van de radar.

Een duiker doorzocht maandag voor de tweede keer de sloot waar haar tas vrijdagmiddag werd aangetroffen. Ook werd een sloot vlak bij haar huis doorzocht. Beide zoektochten leverden niks op.

De vermissing houdt Katwijk al dagenlang in zijn greep. Tientallen vrijwilligers hielpen al in de zoektocht naar de vrouw. "Het is het gesprek van de dag. Iedereen leeft mee met de familie", zegt een verslaggever van Omroep West.

'Urgente vermissing'

De Haagse politie maakt zich ernstig zorgen. "Het onderzoek heeft tot nog toe niks opgeleverd", zei politiewoordvoerder Dick Goijert in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1.

De politie houdt rekening met een aantal scenario's en spreekt van een "urgente vermissing". "We bekijken nu camerabeelden en spreken met getuigen en vrienden en familieleden van Anja", zegt Goijert.

Anja Schaap verliet in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock in Katwijk. Daarna is ze niet meer gezien. De vrouw droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte leren jas, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.