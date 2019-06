VN-rapporteur wil onderzoek rol Saudische kroonpins in zaak-Khashoggi

Een speciale rapporteur van de VN wil dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de rol van hooggeplaatste Saudi's bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De VN moet daarop aandringen Daarbij moet ook naar de verantwoordelijkheid van kroonprins Mohammed bin Salman worden gekeken, zegt de speciale VN-rapporteur voor buitenrechtelijke executies Agnes Callamard in een rapport.

"De schuld staat nog niet vast. De enige conclusie is dat er geloofwaardig bewijs is dat verder onderzoek verdient", schrijft ze. Volgens haar speelde kroonprins Mohammed een sleutelrol in de campagne tegen dissidenten. Ze acht het ondenkbaar dat een operatie als deze zonder zijn medeweten kon plaatsvinden.

Saudi-Arabië werkte niet mee aan het onderzoek. Callamard kreeg geen toestemming om in dat land mensen te ondervragen. Ze mocht ook het Saudisch consulaat in Istanbul niet in, waar Khashoggi op 2 oktober vorig jaar werd vermoord.