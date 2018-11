Saudi-Arabië wil doodstraf voor moordenaars Khashoggi

De openbaar aanklager in Saudi-Arabië eist de doodstraf tegen vijf verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Hij verdween begin oktober bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Al snel bleek uit onderzoek van de Turkse autoriteiten dat Khashoggi door een ingevlogen Saudisch doodseskader uit de weg was geruimd. Saudi-Arabië gaf pas na enkele weken toe dat de journalist in het consulaat was gedood.

In het daaropvolgende Saudische onderzoek zijn 21 mensen opgepakt, 11 van hen worden nu beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. De vijf tegen wie de doodstraf is geëist worden aangeklaagd voor het opdracht geven tot de moord en het uitvoeren daarvan. De Saudische aanklagers gaan ervan uit dat Khashoggi in het consulaat is gewurgd en daarna in stukken is gesneden, maar van het stoffelijk overschot ontbreekt nog ieder spoor.

Onder dwang

Volgens de aanklager had de adjunct-chef van de veiligheidsdiensten de opdracht gegeven om Khashoggi in het consulaat te ontvoeren en naar Saudi-Arabië te brengen. Hij is inmiddels ontslagen. Op 29 september, drie dagen voor de moord, werd het sein gegeven voor de operatie, zei de openbaar aanklager in een persconferentie.

Turkije beschuldigt het Saudische koningshuis ervan achter de opdracht tot de moord te zitten. De Saudische onderzoekers houden vol dat kroonprins Salman niets afwist van de plannen om de journalist te doden.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken neemt geen genoegen met de verklaring van de Saudi's en herhaalt dat hij wil dat de verdachten in Turkije worden berecht. In een reactie zegt hij ook dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn, waaronder deze: waar is het lichaam van Khashoggi gebleven?