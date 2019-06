Zwolse rapper Makka aangehouden voor in scène zetten eigen liquidatie

De Zwolse rapper Makka is aangehouden voor het in scène zetten van een moordaanslag op hemzelf. De politie spreekt van "uitlokking van openlijke geweldpleging en het voorhanden hebben van een wapen". Ook wordt de Zwollenaar aan de tand gevoeld over het doen van een valse aangifte, schrijft RTV Oost. Ook dat laatste is strafbaar.

De nep-aanslag vond vorig jaar augustus plaats voor het huis van de rapper in de Zwolse wijk Stadshagen. Hij werd bij het verlaten van zijn huis tegen de grond gewerkt door twee gemaskerde mannen en kreeg een wapen op zich gericht.

Toneelstukje

Makka leek goed weg te komen doordat het wapen niet werkte. Maar de twee verdachten die later werden aangehouden, verklaarden dat het allemaal een toneelstukje was. Ze waren door de rapper gevraagd mee te spelen. Hij leverde zelf het wapen en haalde ook de kogels eruit.

De rechtbank vond hun verklaringen aannemelijk en sprak de mannen vrij van een poging tot moord en/of doodslag. Ze kregen wel een celstraf voor openlijke geweldpleging en wapenbezit.

Na de uitspraak liet het Openbaar Ministerie al weten dat er nog een onderzoek liep naar de rol van Makka. Op basis van dat onderzoek is nu dus besloten de 33-jarige man aan te houden.