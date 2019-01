Celstraffen voor in scène gezette moordaanslag op Zwolse rapper

Volgens RTV Oost wilde de rapper de nep-aanval gebruiken om zijn neef erin te luizen. Die was net vervroegd vrijgekomen voor de moord op zijn vader, Makka's oom. De rapper was daar boos over en wilde hem daarom de schuld van een aanslag op hemzelf in de schoenen schuiven.

Makka schakelde twee mensen in die hij kende van Marron United, een antiracisme-groepering die hij zelf had opgericht. De leden dragen leren hesjes, net als leden van motorclubs. De twee verdachten waren nieuw bij de club en moesten zich nog bewijzen.

Verdachten zwegen lange tijd

Pas maanden na de nepliquidatie verklaarden de twee verdachten dat het allemaal in scène was gezet. "Ik wilde Makka niet verraden, zo zit ik niet elkaar", zei een van hen.

De rapper zou de mannen geld hebben beloofd, maar ze zagen geen cent. "Toen ik hoorde dat ik mogelijk jarenlang achter de tralies ging voor een moordpoging die helemaal niet echt was, ben ik alsnog gaan verklaren."

De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat ze lang gezwegen hebben. Het incident veroorzaakte veel onrust in de wijk en bij de vriendin van Makka, die het allemaal zag gebeuren. Dat er uiteindelijk geen kogels in het wapen bleken te zitten, doet daar niets aan af, oordeelt de rechtbank.

Openlijke geweldpleging

De twee verdachten zijn vrijgesproken van poging tot moord, wat het Openbaar Ministerie aanvankelijk ten laste had gelegd. Ze zijn wel veroordeeld voor openlijke geweldpleging en wapenbezit omdat ze midden in een woonwijk een wapen hebben getrokken. Ze krijgen daar een celstraf van 137 dagen voor.

Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of de rapper vervolgd gaat worden voor het doen van een valse aangifte. RTV Oost meldt dat het onderzoek daarnaar nog loopt.