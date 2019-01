OM: moordaanslag rapper Makka door hemzelf in scène gezet

Een liquidatiepoging op de Zwolse rapper Makka, is door hemzelf in scène gezet. Dat concludeert het Openbaar Ministerie, onder meer op basis van verklaringen van de twee verdachten, meldt RTV Oost. De mannen die de rapper met een wapen bedreigden, moeten wat het OM betreft nog wel de cel in voor wapenbezit en openlijke geweldpleging.

Makka werd in augustus voor zijn woning in de Zwolse wijk Stadshagen door twee gemaskerde mannen tegen de grond gewerkt. Er werd een wapen op hem gericht, maar Makka overleefde het: het wapen deed het niet. De hele actie werd gefilmd door beveiligingscamera's aan het huis van de rapper.

Toneelstukje

Een van de belagers kon nog dezelfde avond aangehouden worden dankzij een oplettende buurtbewoner. De verdachte zat maandenlang vast en zei niks, maar onlangs besloot hij toch een verklaring af te leggen. Daarin vertelde hij dat het allemaal een toneelstukje was geweest.

"Ik wilde Makka niet verraden, zo zit ik niet in elkaar. Ook zou hij me geld toestoppen in de gevangenis, maar ik heb nooit een cent gezien. Toen ik hoorde dat ik mogelijk jarenlang achter de tralies ging voor een moordpoging die helemaal niet echt was, ben ik alsnog gaan verklaren."

Ook belde hij de andere verdachte, die op dat moment nog voortvluchtig was. Hij riep hem op om ook de waarheid te vertellen, waarop ook deze verdachte een verklaring aflegde. De verklaring sloot aan bij wat de eerste verdachte vertelde. Volgens het OM bewijst dat, in combinatie met berichten die zijn gevonden op mobiele telefoons, dat de moordpoging in scène is gezet.