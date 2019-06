Medeverdachte van dood Humeyra voorlopig vrij

Een van de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van de Rotterdamse scholiere Humeyra (16) komt vrij. Er zijn volgens de rechtbank onvoldoende ernstige gronden en bezwaren om Mohammed al M. langer in voorarrest te houden.

Al M. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de handlanger van hoofdverdachte Bekir E. De twee zaten in december samen in de auto op weg naar het Designcollege in Rotterdam-West, waar E. Humeyra doodschoot bij de fietsenstalling op het schoolplein.

E. heeft al toegegeven dat hij de vrouw doodschoot nadat ze de relatie met hem had verbroken . Volgens het OM was hij eigenlijk van plan haar te ontvoeren. Aanvankelijk verklaarde E. dat Al M. bij de ontvoeringsplannen was betrokken, maar die belastende verklaring trok hij later weer in, bleek vandaag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Beide verdachten waren niet aanwezig in de rechtbank. Op 6 september is er opnieuw een zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk half november, meldt RTV Rijnmond.