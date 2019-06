VS-ban kost Huawei miljarden: 'We zijn net een zwaar beschadigd vliegtuig'

In mei kondigde de VS aan dat er een verbod komt op zaken doen met Huawei. President Trump beschuldigt de Chinese telecomgigant van spionage. Het besluit leidde er meteen toe dat Google de Android-licentie introk. Vermoedelijk worden de gevolgen van de ban vanaf de tweede helft van augustus merkbaar.

Het komt erop neer dat Huawei nog wel gebruik kan maken van het besturingssysteem Android, maar dat essentiële onderdelen zoals Google-diensten als Gmail en Google Maps en de appwinkel Play Store niet meer worden meegeleverd. Dat maakt toestellen veel minder interessant voor consumenten.

40 tot 60 procent minder

Persbureau Bloomberg meldde vannacht dat ook verkoopmanagers van het bedrijf rekening houden met een forse verkoopdaling buiten China. Het bedrijf zet zich naar verluidt schrap voor een afname van 40 tot 60 procent.

Huawei is niet alleen in Azië, maar ook in Europa populair. Op vrijdag gaat het nieuwste vlaggeschip van het bedrijf, de Honor 20, in aantal Europese landen in de verkoop. De lancering wordt nauwlettend gevolgd; er wordt rekening mee gehouden dat de telefoon slecht zal verkopen en dat voorraden moeten worden teruggeschroefd. De twee grootste telecomproviders in Frankrijk doen al niet mee.

Daling in interesse

Nederlandse vergelijkingssites lieten eerder al aan de NOS weten dat ze een daling zagen in de interesse in de toestellen. Hetzelfde beeld was zichtbaar bij Belsimpel en Mobiel.nl. Smartphone-analist Tim Wijkman vindt het nog te vroeg voor conclusies over de daadwerkelijke impact.