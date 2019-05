'Protest bij ambassade VS nutteloos, daarom koop ik maar Chinese producten'

In Nederland staat het merk op de derde plek en domineren Apple en Samsung samen de markt. Uit een rondgang van de NOS langs vergelijkingssites en webwinkels blijkt er op dit moment sprake te zijn van een dip in interesse. Die begon rond 20 mei. Toen kwam naar buiten dat Google de Android-licentie voor Huawei-telefoons zou gaan intrekken, waardoor het opeens onduidelijk was of de telefoons nog grote updates zouden krijgen.

Zo ziet Kieskeurig.nl dat in de drie dagen sinds 20 mei de doorkliks op Huawei-telefoons bijna met de helft daalde. Het beeld is sindsdien nog niet verbeterd. Ook Vergelijk.nl en de Pricewatch van Tweakers zien een daling. Belsimpel.nl en Mobiel.nl, twee bekende online verkooppunten voor smartphones, zien ook dalingen. Bij de eerste schommelt-ie, maar zit de daling rond de 30 procent. "Het kan best zijn dat het uitstelgedrag is", zegt mede-oprichter Jeroen Elkhuizen. Ook Aldo Hannema van Kieskeurig verwacht dat de dip tijdelijk is. "Bij de eerstvolgende stunt van Huawei zullen veel mensen het nieuws denk ik weer vergeten zijn."