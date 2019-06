NPO: omroepplan Slob zal gehele programmering onmiddellijk raken

Daarbij heeft de publieke omroep al te maken met grote veranderingen, zegt Rijxman. "We komen al van een bezuiniging van zo'n 22 miljoen, dus er moet al bezuinigd worden. Ik denk in alle eerlijkheid dat het bedrag dat beschikbaar komt niet voldoende zal zijn om het programmapakket op radio, televisie en NPO Start in stand te houden."

Over gevolgen voor individuele programma's wil Rijxman nog niet speculeren. "Het zal alle titels raken en niet één specifiek. Daar heb ik ook nog geen gedachten over." Ook over het NOS Jeugdjournaal, dat nu op de toekomstige regiozender NPO 3 wordt uitgezonden, kon ze nog niets kwijt. "Maar een ding is zeker: de jeugd is belangrijk voor ons en daar zullen we ons hard voor maken."

Reactie commerciëlen

Mediabedrijven RTL Nederland, Talpa Network, De Persgroep en Mediahuis zeggen gezamenlijk dat ze het plan van Slob een juiste stap vinden. Ze schrijven dat ze de dubbele inkomstenstroom van de publieke omroep een doorn in het oog vinden, vanwege de marktverstorende werking die ze daarin zien.

Volgens Rijxman zijn de plannen van Slob moeilijk te rijmen met het regeerakkoord. "Ik las daarin dat de coalitie pleitte voor een sterke publieke omroep, die belangrijker is dan ooit", zegt Rijxman. "Als je dan moet bezuinigen, lijkt dat niet met elkaar in overeenstemming te zijn."

Daarom legt de NPO-baas zich niet neer bij de brief van Slob. "We zijn al de goedkoopste publieke omroep van Europa, laten we dat ook nog maar een keer zeggen. Op het moment dat je zegt dat een publieke omroep juist nu van belang is, dan mag je van mij verwachten dat ik hier strijdbaar inga."