Voor 20.00 uur geen tv-reclame meer, meer samenwerking Publieke Omroep

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt voor een groot deel reclamevrij, de programmering moet meer naar online verschuiven en er moet meer samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke omroepen komen. Dat staat in de plannen van minister Slob over de toekomst van radio en televisie.

Veel lekte al uit. Kern blijft dat het derde net NPO Regio gaat worden. Het regionale tv-aanbod moet daardoor een groter bereik krijgen. De experimentele en jongerenprogramma's die nu op NPO 3 worden uitgezonden, hoeven wat de minister betreft niet te verdwijnen maar moeten "een passende plek binnen het aanbod te krijgen". Verder moeten kleinere omroepen zoals WNL kunnen blijven bestaan.

Voor 20.00 uur mag geen tv-reclame meer worden uitgezonden. Dat is vanwege de instabiele en fors teruggelopen inkomsten. Maar het idee is ook dat kinderen op deze manier minder aan reclame worden blootgesteld. Online verdwijnen alle commercials. Online-adverteerders gebruiken steeds vaker persoonlijke gegevens van gebruikers, wat volgens het kabinet niet strookt met "de waarden van een publiek gefinancierde omroep".

Jaar langer de tijd

Omdat de beloning van topfunctionarissen en presentatoren "een voortdurende bron is van discussie en toenemende irritatie" wil het kabinet een verdere afbouw van het aantal medewerkers dat meer verdient dan is afgesproken.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe plannen in 2021 werden ingevoerd, maar de omroepen krijgen nu een jaar langer de tijd, tot 2022.

Volgens minister Slob wordt met dit plan een belangrijke eerste stap in de richting van een reclame-luwe publieke omroep gezet. De overheid zal een deel van de wegvallende inkomsten compenseren. De rest moet 'Hilversum' binnenhalen met bezuinigingen. Het kan volgens hem geen kwaad om te kijken of het hier en daar goedkoper kan, bijvoorbeeld door te snijden in het aantal topsalarissen.