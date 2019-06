'Reclames schrappen bij Publieke Omroep kost meer dan gedacht'

Het plan om op de tv-zenders NPO 1, 2 en 3 tot 20.00 uur geen reclame uit te zenden kost veel meer dan gedacht. Volgens de Ster, de organisatie die de reclamezendtijd verkoopt, kost het 80 tot 90 miljoen euro. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen euro genoemd.

Minister Slob voor Media komt volgens Haagse bronnen binnenkort met het plan om de publieke omroep grotendeels reclamevrij te maken. Online verdwijnt de reclame helemaal, bij de tv-zenders mogen er overdag en in het begin van de avond geen reclames worden getoond.

"Dat zou volgens de eerste berichten 60 miljoen euro kosten, dat vind ik al veel, maar dat bedrag ligt in werkelijkheid veel hoger", zegt Ster-directeur Frank Volmer in het NOS Radio 1 Journaal. "Als we kijken naar wat we tot 20.00 uur verkopen aan reclames, dan gaat het over de helft van de tv-omzet. In de plannen wordt ook ingegrepen in digitale media, die staan voor de komende jaren voor 10 miljoen in de boeken."

Slob zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren, voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten oplossen, bijvoorbeeld door te bezuinigen.

Waardering

Ster-directeur Volmer heeft een brief geschreven aan minister Slob in een ultieme poging om hem op andere gedachten te brengen. Volgens Volmer kan een verbod op online reclames het begin van het einde zijn van reclames op de publieke omroep.

"Digitaal is waar de toekomst van radio en tv ligt. De gehele advertentiemarkt zal op termijn digitaliseren. Juist het opdoen van ervaring in deze zich snel ontwikkelende markt is essentieel om een serieuze speler in het Nederlandse medialandschap te blijven."

Sommige kijkers zullen blij zijn dat de reclame verdwijnt, maar volgens de Ster-directeur valt de afkeer van commercials wel mee. "De waardering bij kijkers blijkt uit onderzoek veel groter te zijn dan soms door de media gesuggereerd wordt", aldus Volmer.

De NPO zei al ook niet blij te zijn met de plannen. "Als dit klopt, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep", aldus een woordvoerder.