Ebola in Congo: waarom is het wantrouwen zo groot?

Ebola in Congo

De Democratische Republiek Congo heeft sinds vorig jaar augustus te maken met een nieuwe ebola-uitbraak. Het is de ergste uitbraak tot nu toe in het land en de op één na grootste uitbraak wereldwijd. Het virus is nu ook de grens overgestoken, naar buurland Uganda. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er tot nu toe 2084 slachtoffers, meer dan de helft daarvan is overleden. De afgelopen maanden is het aantal besmettingen per dag drastisch toegenomen. Het is moeilijk om het virus te bestrijden, omdat in het gebied veel spanningen en conflicten zijn. In 2014 was er ook een ebola-epidemie in West-Afrika, daarbij vielen duizenden doden.