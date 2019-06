Vrijdag spoedzitting WHO over uitbreiding ebola-gebied

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houden vrijdag spoedberaad over de verdere verspreiding van het ebolavirus. Tot nu toe maakte het virus slachtoffers in Congo (DRC), maar ebola heeft nu ook het buurland Uganda bereikt. Deze week overleed een jongen van 5 jaar, die met zijn familie de grens tussen Congo en Uganda was overgestoken. Twee familieleden zijn ook besmet.

Het is de derde keer in korte tijd dat de WHO-experts over ebola vergaderen. In april kwamen zij nog tot de conclusie dat er geen extra maatregelen nodig waren, omdat de uitbraak naar verwachting tot Congo beperkt zou blijven.

Nu ook in Uganda mensen ziek zijn geworden ligt vrijdag de vraag op tafel of de uitbraak een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid vormt. Dat zou betekenen dat er extra maatregelen getroffen worden om de uiterst besmettelijke ziekte te bestrijden.

Reisadvies

Rwanda, een buurland van Congo en Uganda, volgt de verspreiding van de ziekte nauwlettend. De grensbewaking is verscherpt. Het Rwandese ministerie van Volksgezondheid adviseert reizigers niet naar gebieden te gaan waar ebola heerst.

De WHO heeft tot nu toe niet opgeroepen tot reisrestricties.

Congo kampt sinds vorig jaar augustus met het virus. Tot nu toe zijn zeker 1400 patiƫnten overleden.