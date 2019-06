Nederlands schip redde opvarenden brandende olietanker in Golf van Oman

Een Nederlands schip heeft vanochtend de bemanning gered van een van de twee olietankers die in de Golf van Oman in brand stonden. Dat bevestigt de Nederlandse rederij Acta Marine in Den Helder na een bericht van De Telegraaf. De oorzaak van de branden is nog niet bekend. Mogelijk werden de schepen aangevallen.

Volgens de rederij was het Nederlandse schip vanmorgen onderweg van Singapore naar Dubai toen er een mayday-signaal binnenkwam. Dat was afkomstig van de Kokaku Courageous, een schip met een Japanse eigenaar dat met 25.000 ton methanol aan boord stuurloos was geraakt.

"Daarop hebben we, zoals dat moet volgens internationaal zeerecht, geantwoord en 21 mensen aan boord genomen. Die zijn afgeleverd aan een Amerikaans fregat", zegt Dennis Bras van Acta Marine. Hij is trots op de reddingsoperatie van zijn collega's. "De jongens verdienen een dikke pluim."

Romp doorboord

Bras zegt dat de romp van de Kokaku Courageous doorboord was, zoals de Singaporese beheerder BSM vanmorgen ook al zei. Over de oorzaak daarvan is nog veel onduidelijk. Volgens Bras heeft de bemanning op de scheepshuid een verdacht object gezien. Er wordt nog onderzocht of dat een explosief was, zoals een torpedo of zeemijn, of overblijfselen daarvan.

Noorwegen, waar de andere getroffen tanker vandaan kwam, sprak vanmorgen van een gerichte aanval op de schepen. Net als bij de Kokaku Courageous is de voltallige bemanning van de Noorse Front Altair van boord gehaald.

Door de incidenten kan de spanning in de regio tussen Iran en Saudi-Arabiƫ verder oplopen, omdat beide landen al snel naar elkaar wijzen als schuldigen. Vorige maand liepen die spanningen ook op, toen in de Golf van Oman vier olietankers werden gesaboteerd. Twee daarvan voeren onder Saudische vlag.

Olie

De Japanse premier Abe is in Teheran om te spreken over de opgelopen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook in het kader van dat bezoek ligt het incident gevoelig: volgens het Japanse ministerie voor Handel vervoeren de tankers "aan Japan gerelateerde lading".

Op de achtergrond speelt ook het geklapte atoomakkoord met Iran. De Verenigde Staten zegde dat vorig jaar eenzijdig op en stelde nieuwe economische sancties in tegen Iran. In april breidde het Witte Huis die sancties uit, tot grote woede van Iran.

Wat de kwestie ook gevoelig maakt, is de locatie van de incidenten ten opzichte van de strategisch gelegen Straat van Hormuz. Een vijfde van de wereldolievoorraad wordt vervoerd door die zeestraat tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. De olieprijzen schoten vandaag met 4 procent omhoog in reactie op de incidenten.