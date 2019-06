Appingedam opgeschrikt door nieuwe beving

In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 1,9. Het epicentrum lag bij Appingedam.

De aardbeving is de veertiende in een maand tijd in Groningen en de op twee na zwaarste in die periode. Alleen de bevingen bij Westerwijtwerd van 22 mei, met een kracht van 3,4, en bij Garrelsweer vorige week (2,5) waren heviger.

Vergoeding

Minister Wiebes maakte vanochtend bekend dat Groningers van wie bezittingen beschadigd zijn geraakt door de aardbevingen, een vaste vergoeding van 5000 euro kunnen krijgen.

Oorspronkelijk kwamen alleen mensen die voor 1 januari hun schade hadden gemeld in aanmerking voor de regeling, maar naar aanleiding van de vele schademeldingen na de bevingen bij Westerwijtwerd en Garrelsweer is de regeling nu uitgebreid.