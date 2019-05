Groningen opgeschrikt door forse aardbeving

In de provincie Groningen is vanochtend een forse aardbeving geweest. Het KNMI meldt dat die een kracht had van 3,4. Het epicentrum lag bij Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum.

Vorig jaar januari werd Groningen ook opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag toen in Zeerijp, eveneens in de gemeente Loppersum. Na die beving kwamen 3000 schademeldingen binnen.

"De beving van vanochtend komt nu in de top 3 van zwaarste bevingen in Groningen", zegt seismoloog Läslo Evers van het KNMI. "Deze beving zal schade hebben veroorzaakt." De zwaarste beving ooit in de provincie was in 2012 in Huizinge en had een kracht van 3,6.

Honderden meldingen

De redactie van RTV Noord kreeg rond 05.50 uur vanuit een groot deel van de provincie honderden berichten van mensen die de beving voelden.

Er werd gereageerd vanuit Winsum, Ten Boer, de stad Groningen, Haren, Bedum, Zeerijp en Appingedam.