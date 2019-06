Britse minister: Hongkong moet zijn rechten en vrijheden beschermen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, heeft de regering van Hongkong opgeroepen om een pas op de plaats te maken met de invoering van een uitleveringswet. In die omstreden wet is geregeld dat China kan vragen om uitlevering van verdachten om die in de volksrepubliek te berechten.

Hunt komt met zijn oproep na de aanhoudende protesten in Hongkong. Tienduizenden inwoners blokkeerden vanochtend de wegen rond het parlement uit woede over de nieuwe wet. Daarop besloot de regering de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Afgelopen zondag gingen al honderdduizenden demonstranten de straat op.

De Britse minister heeft er bij de regering van Hongkong op aangedrongen om de rechten, vrijheden en de speciale status van de stad te beschermen. Hongkong was een Britse kolonie en werd in 1997 overgedragen aan China.

Politieke activisten

De demonstranten vrezen dat ze hun rechtsbescherming kwijtraken door de nieuwe wet en dat politieke activisten makkelijker kunnen worden aangepakt.

"Ik dring er bij de regering van Hongkong op aan om te luisteren naar de zorgen van de inwoners en de internationale vrienden en nog eens goed naar de controversiƫle plannen te kijken", zei minister Hunt.