Politieman die huizen verhuurde verdacht van lekken en witwassen

Een politiemedewerker die bijverdiende met een vastgoedbedrijf zou bijna twee ton hebben witgewassen. Ook lekte hij vertrouwelijke politiegegevens, zei het Openbaar Ministerie vandaag bij de start van een rechtszaak tegen de verdachten die in maart dit jaar werden opgepakt bij invallen in Den Haag.

De politie doorzocht toen 22 appartementen in woontorens in de wijk Ypenburg. De huizen zouden via een bedrijf zijn verhuurd aan criminelen, die contant betaalden en zo anoniem konden blijven.

In een van de appartementen vond de politie zes miljoen euro cash, verstopt in geheime vakken in het hoofdeinde van een bed. De bewoonster verstopte het geld voor een Surinaamse drugshandelaar, denkt het OM.

Deze man huurde zelf drie verschillende appartementen en stond ook op de loonlijst van het verhuurbedrijf. Het OM gelooft niet dat hij daar echt heeft gewerkt. Zelf ontkent hij iets met de gevonden miljoenen te maken te hebben.

Doorgespeeld

Naast enkele bewoners van de appartementen, werden bij de actie in maart ook de drie mannen achter het bedrijf opgepakt. Opvallend genoeg werkte een van hen bij de politie, op de afdeling facilitair management.

Volgens het OM heeft politiemedewerker Donovan A. meerdere keren informatie opgezocht in het politiesysteem over de vermeende drugshandelaar. Die gegevens zou hij hebben doorgespeeld aan zijn medebestuurders.

Bij een van hen vond de politie bijna een half miljoen euro contant. Ook hij wordt verdacht van witwassen. Dat geldt ook voor de derde bestuurder, die volgens het OM nog een ander bedrijf had waar hij geld witwaste.

Safehouse

Saillant detail is dat de politie in een van de woontorens zelf ook een appartement huurde. Dat deed dienst als safehouse, bijvoorbeeld om een beschermde getuige onder te kunnen brengen. De politie zou dit overigens niet via de verdachten hebben gehuurd, maar van een andere vastgoedbeheerder.

Politiemedewerker Donovan A. is inmiddels op vrije voeten. De rechtszaak wordt later inhoudelijk behandeld.