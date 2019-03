6,5 miljoen euro gevonden bij actie tegen spookbewoning Den Haag

Bij de grootscheepse actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg is dinsdag 6,5 miljoen euro contant geld in beslag genomen, heeft de politie bekendgemaakt. Elf van de achttien verdachten die toen werden aangehouden zijn vandaag voorgeleid. Van allen is de voorlopige hechtenis verlengd met twee weken.

De hoofdverdachte is een 43-jarige ondernemer uit Nootdorp. Hij heeft samen met twee andere verdachten een bedrijf waarmee de woningen zouden zijn verhuurd aan spookbewoners. De verdenking is dat de drie veel huur contant hebben ontvangen en het geld vervolgens hebben witgewassen.

De overige acht verdachten die zijn voorgeleid, bevonden zich in de woningen die dinsdag werden doorzocht.

Vuurwapens en harddrugs

De politie heeft in de woningen ook vuurwapens en harddrugs gevonden. Verboden wapenbezit en het bezit van drugs zijn aan de verdenking toegevoegd. Een van de verdachten is een beleidsmedewerker van de politie, die buiten functie is gesteld.

Zeven andere mensen die dinsdag werden opgepakt zijn vandaag vrijgelaten, maar ze blijven verdachten.