Politieadviseur opgepakt bij politie-inval Den Haag

Bij de grote politieactie van dinsdag tegen spookwoningen in Den Haag is een medewerker van de politie opgepakt. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf.

De gearresteerde man was beleidsmedewerker bij de directie Facilitair Management, de afdeling die onder meer gaat over gebouwenbeheer. Hij adviseerde de korpsleiding over de aankoop en verkoop van politiepanden.

De man wordt verdacht van witwassen. Hij is direct geschorst en de politie is ook een intern onderzoek tegen hem gestart.

Extra geld

Bij de actie dinsdag werden in totaal achttien mensen opgepakt. Vijftien huurders en drie mensen die zich bezighielden met de verhuur. De gearresteerde politiemedewerker was een van de drie verhuurders.

"Hij was niet een van de hoofdverdachten, maar meer iemand die zich op de achtergrond ermee bezighield. Het lijkt erop dat hij de verhuur erbij deed om extra geld te verdienen", zegt justitieredacteur Remco Andringa. Of hij ook misbruik maakte van zijn rol bij de politie, wordt onderzocht.

Zoveelste incident

De arrestatie is pijnlijk voor politie, zegt Andringa. "De politie had dinsdag natuurlijk een heel succesvolle actie met de inbeslagname van wapens en geld. Een paar dagen later blijkt dat een verdachte een van hun eigen mensen is. Dat is natuurlijk een enorme kater voor het politiekorps."

De politieleiding werd deze week ook al in verlegenheid gebracht door twee andere incidenten. Zo werd dinsdag bekend dat een agent in opleiding in Amsterdam een jaar lang informatie uit het computersysteem tegen betaling doorspeelde aan criminelen. Een dag later bleek dat een medewerker van de Landelijke Eenheid is opgepakt op verdenking van het doorspelen van informatie aan derden.