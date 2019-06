Kabinet houdt deur dicht voor IS-kinderen, komst jonge wezen is 'bijzonder geval'

Het kabinet is niet van plan om meer kinderen van Syriëgangers naar Nederland te halen. Het terughalen van de weeskinderen van 2 en 4 jaar oud is een "heel bijzonder geval", zo benadrukte minister Blok van Buitenlandse Zaken tegenover een kritische Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wilde weten waarom het kabinet twee Nederlandse weeskinderen van IS-strijders uit het door Koerden gecontroleerde noordoostelijke deel van Syrië naar Nederland laat komen, zoals maandag bekend werd.

Respect

Minister Blok zegt dat er sprake was van een unieke situatie, omdat een zwaar bewaakte Franse missie al van plan was om andere weeskinderen op te halen. Ook heeft een Nederlandse rechter de voogdij van de twee wezen aan de overheid toegewezen en speelt mee dat een internationaal kinderverdrag vraagt om extra zorg voor weeskinderen. "We hebben dit gedaan uit respect voor de rechtsstaat en uit belang voor de kleine kinderen", benadrukte Blok aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft altijd gezegd dat er geen consulaire bijstand wordt gegeven in dit zeer onveilige gebied. Bij coalitiepartijen VVD en CDA wordt gevreesd voor terreurgevaar bij terugkomst en de partijen willen liever een berechtiging van Syriëgangers in de regio.

Oppositiepartij PVV noemde in het debat het terughalen "zeer onveilig". "Is er nu een precedent geschapen?", vroeg de VVD zich af. Forum voor Democratie sprak over een "onverantwoord immigratiebeleid" en D66 noemde het "surrealistisch" dat het kabinet met grote klem zegt dat er geen IS-kinderen gehaald worden en dat dit vervolgens wel gebeurt.

Geen aanslagen

Blok probeerde de Kamerleden te overtuigen dat de deur niet wordt opengezet voor het terughalen van meer IS-kinderen. "Het bestaande beleid is niet gewijzigd."

Hij is niet bang dat de wezen een gevaar zullen zijn in Nederland. "Het gaat om zeer, zeer jonge kinderen die niet geïndoctrineerd zijn en hier geen aanslagen zullen plegen." Op dit moment zijn er geen andere Nederlandse weeskinderen in het gebied, zegt Blok.