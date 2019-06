Bas van Hout: 'Ik ben door allerlei mensen opgebeld en bedreigd'

Na de onthulling van de Volkskrant dat misdaadjournalist Bas van Hout jarenlang informatie heeft gedeeld met de geheime dienst is hij verschillende keren bedreigd. Dat vertelde hij in Pauw op NPO 1. "Het is echt een rollercoaster geweest. Een crimineel heeft mijn huis gefotografeerd en de foto met het adres en mijn telefoonnummer op internet gezet."

Volgens Van Hout heeft voormalig drugshandelaar Steve Brown dat gedaan. Over hem schreef Van Hout in 1995 een boek. "Ik heb hem gebeld om die gegevens van internet af te halen."

'Bloedgeld'

In het opgenomen gesprek dat Van Hout liet horen, leek Brown dat allesbehalve van plan te zijn. "Wees blij dat ik niet naar je huis rij man. Mafketel, je kan met me afspreken wanneer je maar wil. Vieze informant. Met je acht ton bloedgeld", zei Brown onder meer. "Ik haal je fokking kop er nog eerder af, imbeciel."

Van Hout noemde de agressieve toon typerend voor Brown. "Het is vervelend dat hij mijn adres op internet zet. Want daar komen weer mensen op af die bedreigingen uiten, allemaal anoniem natuurlijk. Dat is gewoon heel het weekend zo gegaan. Dat is vervelend, ook voor mijn kinderen en vriendin."

Schadevergoeding

In een reconstructie schreef de Volkskrant zaterdag dat Bas van Hout tussen 1997 en 2002 sprak met de voorloper van de AIVD. De samenwerking lekte als gevolg van grote fouten bij de geheime dienst uit, waardoor Van Hout jarenlang gevaar liep.

De rijksoverheid betaalde Van Hout uiteindelijk een schadevergoeding van 865.000 euro.

Van Hout zei tegen de NOS dat het de grootste fout van zijn leven is geweest om op het aanbod van de geheime dienst in te gaan: