'Fouten AIVD brachten misdaadjournalist én bron Bas van Hout in levensgevaar'

Hoe nuttig de informatie van Van Hout was, is onduidelijk, schrijft de krant. Er zouden mogelijk lekkende agenten door zijn getraceerd. In zijn 'exit-document' staat dat de gesprekken worden stopgezet omdat de "samenwerking zich niet in de door ons gewenste richting heeft ontwikkeld" en "niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd".

Van Hout zegt terugkijkend: "Ik ben door de AIVD als een eend op een lijmstok gezet, midden in het bos, in het jachtgebied, tijdens het jachtseizoen. Maar ik had een blinddoek op, ik wist van niets."

De journalist voerde een juridische procedure over de schadevergoeding. De partijen kwamen er niet uit en uiteindelijk ging Van Hout in beroep bij de civiele rechter, waardoor de zaak (deels) openbaar wordt. Het gerechtshof in Amsterdam bevestigde in december dat Van Hout recht heeft op een schadevergoeding omdat hij door het uitlekken van zijn rol zijn werk niet meer goed kon doen. De ingekorte uitspraak staat gecensureerd en geanonimiseerd op Rechtspraak.nl.